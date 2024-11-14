Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 14 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Ons altında düşüş serisi sürüyor.



Üst üste beşinci güne de negatif başlayan ons altın, 2.558 dolara kadar geriledi. Bu rakam 8 haftanın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.



Altın fiyatları, enflasyon verisinin ardından güçlü ABD dolarının baskısı altında kaldı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.826 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.629 liradan fiyatlandı.



ABD'de enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

Üretici fiyatları da ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel geldi. ÜFE, yıllık bazda yüzde 2,4 ile tahminleri aştı.



Enflasyon verisi sonrası Amerikan Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentileri yükseldi.



Yatırımcılar, aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisini yüzde 80'in üzerine çıkardı.



Piyasalarda Trump'ın başkanlığının enflasyonist politikalara yol açacağı beklentisiyle riskli varlıklara talep arttı.



Altın, geçen haftadan bu yana yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.