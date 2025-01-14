Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 14 Ocak 2025 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Trump'ın politika planlarına ilişkin belirsizlik ve enflasyon verileri öncesi yükseldi.



Altının ons fiyatı, yüzde 0,28 yükselerek 2 bin 670 dolar seviyesinde işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3 bin 45 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 986 liradan işlem gördü.



ABD'de Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başlayacak. Trump'ın önerdiği gümrük vergilerinin ticaret savaşlarını ve enflasyonu tetikleyeceği yönelik endişeler artmış durumda...



Ülkede aralık ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Manşet enflasyonun yüzde 2,9'a yükselmesi bekleniyor.



Yatırımcılar, enflasyon verisi sonrasında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasında nasıl bir rota izeleyeceğini merak ediyor.

