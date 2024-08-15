Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 15 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, dün açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından güne hafif yükselişle başladı.



Ons altın, yüzde 0,26 yükselişle 2.454 dolar civarında işlem görüyor.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.650 Türk Lirası seviyesinde alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.339 Türk Lirası bandında el değiştirdi.



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.



Ilımlı gelen tüketici fiyatları verisi gelecek ay faiz indirimine başlanacağı tahminlerini güçlendirdi.



Buna rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde daha büyük bir faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler geriledi. Dün ons altın yüzde 1'e yakın düşüş kaydetmişti.



Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, eylülde faiz indirimine açık olduğunu ve merkez bankasının para politikasını gevşetme konusunda geç kalma lüksü olmadığını söyledi.



Fed'in 18 Eylül'deki toplantısında dört buçuk yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Piyasa aktörleri, faiz indiriminin beklentilerin üzerinde 50 baz puan olup olmayacağı konusunda bölünmüş durumda...



ABD'de günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak perakende satış verileri yakından izlenecek.