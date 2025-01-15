Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 15 Ocak 2025 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD enflasyon verileri öncesinde yatay seyretti.



Ons altın güne 2 bin 675 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3 bin 56 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 5 bin liradan işlem gördü.



Yatırımcılar, bugün açıklanacak enflasyon rakamları öncesi temkinli hareket etti.



ABD aralık enflasyonu saat 16.30'da açıklanacak. Yıllık enflasyonun yüzde 2,9 olarak açıklanması bekleniyor.



Analistler, enflasyonun yeniden yükseldiğine dair herhangi bir işaretin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasında ayarlamalara yol açabileceğini belirtti.



ABD üretici fiyatları dün beklentilerin altında açıklandı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Veri, Fed'in bu yıl ek faiz indirimleri için alanı olabileceğine dair sinyaller verdi.

Ancak Fed'den faiz indirimi beklentileri halen oldukça zayıf durumda...

Gelecek hafta ikinci dönemi başlayacak olan Donald Trump'ın önerdiği gümrük vergileri de enflasyon endişelerini tetikliyor.

Enflasyonun yükseleceğine dair endişeler Fed'in faiz politikasında daha şahin bir tutum takınabileceği beklentilerini beraberinde getiriyor.