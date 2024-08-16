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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları haftanın son işlem gününe yatay başladı.

Ons altın günün ilk işlemlerinde 2.456 dolar civarında işlem gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, 2.662 Türk Lirası seviyesinde alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.354 Türk Lirası bandında el değiştirdi.

Altın, ABD'de faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla haftayı artıda kapamaya hazırlanıyor.

Yatırımcılar, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin ipucu edinmek üzere ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gelecek hafta yapacağı konuşmayı izleyecekler.

Piyasalarda geçen haftaki dalgalanmanın ardından ABD'de açıklanan ekonomik veriler dünyanın en büyük ekonomisinde resesyon endişelerini azalttı.

Fed'in eylül ayında 25 baz puan indirime gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ihtimalinin de masada olduğu belirtiliyor.

Piyasalar Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz indirimine gitmesine artık yalnızca yüzde 25 ihtimal veriyor. Bu olasılık geçen hafta yüzde 55 olarak fiyatlanıyordu.

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