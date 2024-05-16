Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül itibariyle faiz indirimine gitme olasılığının kuvvetlenmesiyle yükseldi. Ons altın, günün ilk işlemlerinde 2.392 dolar civarına kadar çıktı ve nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi. Gram altın, 2.473 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın, 4.52 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

Dün açıklanan ABD enflasyonu aylık bazda tahminlerin altında kaldı. Tüketici enflasyonu verisi sonrası ABD'de en az iki faiz indirimine gidileceğine yönelik beklentiler arttı.



ABD'de tüketici fiyatları endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi. Beklentiler aylık enflasyonun yüzde 0,4 yükselmesi yönündeydi.



Piyasalar bu yıl 52 baz puan faiz indirimi fiyatlarken, eylülde bir faiz indirimine gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor.



Dolar, euro ve sterlin de dahil olmak üzere başlıca para birimleri karşısında değer yitirerek birkaç haftanın dip seviyesini gördü.



Dolar endeksi yüzde 0,75 ile yılın en keskin düşüşünü yaşadı ve 104.18 seviyesinde seyretti. Enflasyon sonrası dolar için zirve seviyelerin geride kalmış olduğunu beklentileri de kuvvetlendi.