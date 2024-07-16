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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından sonra faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla yükseliş kaydetti.

Ons altın, yüzde 0,26 yükselişle 2.429 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altındaki yükselişten olumlu etkilendi.

Gram altın, 2.582 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın 4.215 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün ABD'de ikinci çeyrek dönemde açıklanan enflasyona ilişkin verilerin, enflasyonun Fed'in hedefi olan yüzde 2 seviyesine sürdürülebilir şekilde gerilediğine yönelik güveni biraz artırdığını söyledi.

Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin ise değerlendirme yapmadı.

Piyasalar Fed'in eylülde 25 baz puan faiz indirimine gideceğini kesin olarak fiyatlıyor. Yıl sonuna kadar toplam 68 baz puan indirim yapılması öngörülüyor.

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