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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 17 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Eylül 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 17 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

fiyatları, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen gevşeme döngüsü öncesinde dün kaydettiği tarihi zirve seviyeye yakın seyretti.

Ons altın, yüzde 0,26 düşüşle 2.576 dolar civarında işlem gördü. Altın dün 2.589 dolar ile tarihi zirveye yükselmişti.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, 2.824 Türk Lirası civarında el değiştirdi. Çeyrek altın, 4.612 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda gözler önde gelen merkez bankalarının faiz kararlarında olacak.

Analistler, Fed'in beklenilenden büyük bir faiz indirimine gitmesinin de olasılıklar dahilinde olduğunu söyledi.

Yatırımcılar 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gitme olasılığı artan Fed'in yarın alacağı karara odaklandı.

Piyasalarda 50 baz puan indirmesi olasılığı yüzde 67 olarak fiyatlanırken, aralık ayına kadar toplam 120 baz puan faiz indirimi öngörülüyor.

Japonya ve İngiltere merkez bankalarının ise faizleri sabit tutması bekleniyor.

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