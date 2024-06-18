Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 18 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD'den gelen verilerin etkisiyle hafif yükseliş kaydetti.



Ons altın, bugün yüzde 0,27 yükselişle 2.324 dolardan alıcı buldu.



ABD'de perakende satışlar, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,6 oldu. Aylık enflasyon paralel yüzde 0,2 seviyesinde belirlendi. Enflasyon verileri beklentilere paralel geldi.



Türkiye'de piyasalar Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı durumda.



Gram altın, bugün 2.436 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın ise 3.941 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın varlık fiyatlamalarındaki belirsizlikler devam ediyor.



Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşun meyvelerinin alındığını gösterdiğini ifade etti.



Gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin, ekonomide yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini söyledi.

Bu hafta Fed yetkililerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları da izlenecek.



Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'in dün yaptığı açıklamada, mevcut tahminlerine dayanarak bu yıl için bir faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğünü ve enflasyonda birkaç ay daha iyileşme görmek istediğini dile getirdiğini hatırlattı.



Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 330 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 280 doların destek konumunda olduğu kaydedildi.