Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 18 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, dolardaki yükselişin durmasıyla kayıplarının bir kısmını geri aldı.



Ons altın haftanın ilk işlem gününde yüzde 1 yükselişle 2.587 dolardan işlem gördü.



Yatırımcılar, ABD'de faiz konusunda izlenecek yola ilişkin ipucu edinmek üzere Fed yetkililerinin bu hafta yapacağı açıklamalara odaklandı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.868 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.700 liradan fiyatlandı.



Küresel borsalar Nvidia'nın açıklayacağı bilanço öncesinde haftaya artıda başladı.



Nvidia'nın üçüncü çeyrek bilançosu çarşamba günü açıklanacak. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 200 yükseldi.



Piyasalar, Fed'in aralıkta yüzde 60 olasılıkla 25 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor. 2025 için de yalnızca 77 baz puan faiz indirimi fiyatlanıyor.



Bu hafta en az yedi Fed yetkilisinin konuşma yapması bekleniyor. Yetkililerin agresif faiz indirimleri konusunda temkinli açıklamalarda bulunacağı düşünülüyor.