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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 19 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 19 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları
Yazılım sisteminde küresel sıkıntı: Microsoft'taki Crowdstrike arızası uçuşları durdurdu! Havayolu, banka ve hastane hizmetleri çöktü

Yazılım sisteminde küresel sıkıntı: Microsoft'taki Crowdstrike arızası uçuşları durdurdu! Havayolu, banka ve hastane hizmetleri çöktü

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fiyatları, Çin-ABD ticaret geriliminin artması ve ABD başkanlık seçim sürecinin yarattığı belirsizliklerin yanı sıra küresel yazılım krizinden de olumsuz etkilendi.

Ons altın haftanın son işlem gününde yüzde 2'ye yakın düşüşle 2.402 dolar bandına geriledi.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altındaki düşüşten etkilendi.

Gram altın, 2.186 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.186 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan yazılım kesintisi sonrası küresel piyasalarda satış baskısı arttı.

Almanya, İngiltere, ABD, Avusturalya başta olmak üzere havalimanlarında şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetler neredeyse tamamen çöktü. Bankalar ve hastane sistemlerinde de büyük kesintiler yaşandı.

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, sorunun tespit edilip izole edildiğini ve bir düzeltme yapıldığını belirtti. Şirket CEO'su Kurtz, "Birçok müşteri, sistemini yeniden başlatıyor, bazı sistemlerin düzelmesi biraz zaman alabilir" dedi.

CrowdStrike'ın hisseleri yüzde 18, Microsoft hisseleri yüzde 2'yi aşan kayıp yaşadı.

Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışındaki kalıp kalmayacağına ilişkin belirsizlik altın üzerinde negatif etki yarattı.

Çin ve ABD arasında ticaret konusundaki gerilimin artması ve Çin'de beklentilerin altında kalan ekonomik verilerle tetiklenen ve teknoloji hisseleri öncülüğünde gerçekleşen satışlar da gerilimi artırdı.

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