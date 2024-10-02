Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 2 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle yatay seyretti.



Yatırımcılar, piyasaların rotasını izlemek için Ortadoğu'daki gelişmeleri ve ABD'de açıklanacak ekonomik verileri takip edecek.



Ons altın, güne yüzde 0,30 düşüşle 2.655 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, güne 2.910 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.782 Türk Lirası seviyesinde el değişti.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI



İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı Ortadoğu'da büyük bir savaş endişelerini alevlendirdi. İran, 200 hipersonik balistik füze ile Tel Aviv'i hedef aldı.

İran, füze saldırısının başka bir provokasyon olmaması halinde devam etmeyeceğini açıkladı. İsrail ise saldırıya sert yanıt verileceğini duyurdu. Başbakan Netanyahu, "İran bunun bedelini ödeyecek." dedi.

ABD'NİN İSTİHDAM VERİLERİ İZLENECEK



ABD'de açıklanan ve istihdam piyasasının dirençli olduğunu gösteren veriler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda daha küçük bir faiz indirimi yapabileceğine işaret etti.



Dün açıklanan JOLTS açık iş pozisyonları, üst üste iki ay kaydedilen düşüşün ardından ağustosta beklenmedik şekilde yükseldi.



ABD'de özel sektör istihdam verisi günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak. Cuma günü de yakından izlenen tarım dışı istihdam verisi belli olacak.



Fed Başkanı Jerome Powell, önceki gün Fed'in faizi hızlıca düşürme konusunda acele etmeyeğini açıklamıştı.