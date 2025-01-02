Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 2 Ocak 2025 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, 2025 yılına yükselişle başladı.



Ons altın, ilk işlemlerde yüzde 0,43 artışla 2 bin 635 dolardan işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2 bin 993 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 912 liradan fiyatlandı.



Yatırımcılar, yeni yılda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımları ve Donald Trump'ın yürüteceği politikalara dair ipuçlarını takip edecek.



Analistler, 2024 yılında enflasyonla mücadelede önemli bir yol alındığını belirterek, bu yıl gözlerin büyük ekonomilerin izleyeceği makroekonomik politikalara çevrildiğini bildirdi.



Değerli metal, geçen yıl yüzde 27'nin üzerinde yükselişle 2010'dan bu yana en iyi performansını sergiledi.



Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğu belirtiliyor.