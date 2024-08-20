Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 20 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları tarihi zirveye yakın seyrederken yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak tutanaklarını ve Başkan Powell'ın konuşmasını bekliyorlar.

Ortadoğu'da ateşkes görüşmelerin olumlu gidişatına ilişkin haberler de risk iştahını destekledi.



Ons altın, güne 2.502 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.713 Türk Lirası seviyesinde alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.455 Türk Lirası bandında el değiştirdi.



Piyasalarda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gideceğinin sinyalini vereceği beklentileriyle pozitif seyir sürüyor.



Fed, yarın temmuz ayında para politikası toplantısının tutanaklarını açıklayacak. Yatırımcılar toplantı tutanaklarından ABD'de faizlere ilişkin ipucu arayacak.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'da konuşma yapacak. Merkez Bankası yetkililerinden gelen faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren açıklamalar sonrası dolar güç kaybetti. Dolar endeksi, 101,76 ile yedi aydan uzun sürenin dip seviyesine çekildi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen anlaşmazlıkların önüne geçmek üzere Washington tarafından sunulan "geçiş teklifini" kabul ettiği yönünde haberler de risk iştahını artırdı.