Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 20 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları üzerinde haftanın son işlem gününde satış baskısı hafifledi.



Ons altın, güne 2.599 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2 bin 939 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 810 liradan fiyatlandı.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin görünümü varlık fiyatları üzerinde baskı yarattı. Politika faizini 25 baz puan indiren Fed'in nokta grafik projeksiyonları 2025'te iki faiz indirimine işaret etti.



Fed başkanı Jerome Powell, "İyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ancak bence buradan sonrası yeni bir aşama ve indirimlerin devamı konusunda temkinli olacağız." dedi.



Powell'ın açıklamaları, yetkililerin Trump yönetimi ile gelebilecek kapsamlı ekonomik değişiklikleri hesaba katmaya başladıklarına işaret etti.



ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.



Analistler, altın tüketiminde kilit bir konumda olan Hindistan'da zayıflayan fiziki talep nedeniyle düşüşn hızlanacabileceği konusunda uyardı.