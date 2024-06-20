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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 20 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Haziran altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 20 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları
Merkez bankalarından peş peşe faiz kararları

Merkez bankalarından peş peşe faiz kararları

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Altın fiyatları, ABD'de fiyat baskıları ve istihdam piyasasında zayıflamaya işaret eden verilerin ardından yükselişini sürdürdü.

Ons altın, yüzde 1 yükselişle 2.351 dolara çıktı ve iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2.483 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4.050 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

İngiltere, İsviçre, Norveç ve Brezilya'nın merkez bankaları faiz kararlarını açıkladı. 3 ülkenin merkez bankası beklentilere paralel adımlar atarken, İsviçre'de sürpriz bir indirim geldi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) 4 Temmuz'ta yapılacak genel seçimler öncesinde politika faizini 16 yılın zirvesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.

İsviçre Merkez Bankası (SNB) politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1,25'e indirdi. Norveç Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak 16 yılın zirvesi olan yüzde 4,5'te sabit tuttu. Brezilya Merkez Bankası ise üst üste yedi toplantı devam ettiği faiz indirim sürecine ara verdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada 238 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

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