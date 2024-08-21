Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 21 Ağustos 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD'de faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle zirveye yakın başladı.



Dün 2.517 dolar ile rekor kıran ons altın, güne 2.515 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.742 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.500 Türk Lirası'nın üzerinde işlem gördü.



Piyasalarda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gideceğinin sinyalini vereceği beklentileriyle risk iştahı arttı.



Fed, bugün temmuz ayında para politikası toplantısının tutanaklarını açıklayacak. Yatırımcılar toplantı tutanaklarından Fed'in faiz politikasına ilişkin ipucu arayacak.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'da yapacağı konuşma da yakından takip edilecek.



Bugün ayrıca ABD'de aylık tarım dışı istihdam verilerinde yapılan revizyon açıklanacak. Revizyon sonucu tarım dışı istihdam rakamlarının düşüş kaydetmesi, yani ekonominin faizlerin düşürülmesine ihtiyaç duyduğu beklentisine destek vermesi bekleniyor.



Vadeli işlemlere göre ABD'de gelecek ay 25 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi fiyatlanırken, 50 baz puan büyüklüğünde bir faiz indirimine ise üçte bir olasılık veriliyor.