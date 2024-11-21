Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 21 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükseliş sürüyor.



Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle güvenli liman olarak görülen varlıklara talep arttı.



Ons altın yüzde 0,6 yükselişle 2.666 dolara kadar çıktı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.954 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.839 liradan fiyatlandı.



Rusya topraklarını hafta başında ABD'ye ait uzun menzilli ATACMS füzeleri ile hedef alan Ukrayna'nın bu kez de İngiltere'den aldığı uzun menzilli Storm Shadow füzelerini ateşlediği bildirildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.



Piyasaların odak noktası dünyanın en değerli şirketi olan yapay zeka çip üreticisi Nvidia'nın dün açıkladığı bilançosu oldu.



Nvidia'nın geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda neredeyse iki katına çıkarak 35,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



Şirket, yedi çeyrek dönemin en düşük gelir artışını kaydetti. Nvidia'nın net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 109 artarak 19,3 milyar dolara ulaştı.



Piyasalarda bugün Fed yetkililerinden gelen açıklamalar takip edilecek. Fed'in aralıkta faizleri yüzde 56 olasılıkla 25 baz puan düşürebileceği fiyatlanıyor.

