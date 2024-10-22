Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 22 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri ile Ortadoğu'da devam eden çatışmaların etkisiyle zirvede işlem gördü.



Ons altın, bugün yüzde 0,66 artışla 2.740,75 dolar ile rekor tazeledi.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3.013 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.822 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Yatırımcılar, yaklaşan ABD seçimleri öncesinde temkinli pozisyon aldı ve güvenli liman varlıklara yöneldi.



PİYASALARDA TRUMP'I FİYATLAMASI



Küresel piyasalar, ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanabileceğini fiyatlamaya başladı.



Trump'ın izleyeceği vergi ve ticaret politikalarının enflasyonist olacağı, dolayısıyla ABD'de faizlerin yüksek seyredeceği tahmin edildi.



Uzmanlar, Trump'ın dış ticaret politikalarının da diğer para birimleri üzerinde baskı yaratacağını öngördü.



Dolar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanabileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla değer kazandı. Dolar endeksi, 104 seviyesine yakın seyretti.