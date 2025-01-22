Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 22 Ocak 2025 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, 2 bin 750 doları aşarak 3 ayın en yüksek zirvesini gördü.



ABD'de ikinci Trump döneminde ticaret savaşlarına ilişkin endişeler arttı. Güvenli liman olarak görülen sarı metal, Trump'ın potansiyel tarife politikalarını açıklamasının ardından yükseldi.



Gram ve çeyrek altında da yükseliş kaydedildi. Gram altın, 3 bin 155 lira ile rekor tazeledi. Çeyrek altın ise 5 bin 172 Türk Lirası'nı gördü.



ABD Başkanı Trump, Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulamayı düşündüğünü yineledi.



Avrupa'ya da gözdağı veren Trump, AB'nin ek vergiden kaçınmak için daha fazla Amerikan petrol ve doğalgazı alması gerektiğini söyledi.



Uzmanlar, Trump'ın politikalarının enflasyonist etkilere yol açabileceğini savunuyor.

