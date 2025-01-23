Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 23 Ocak 2025 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin etkisiyle üç ayın zirvesine yakın seyrediyor.



Ons altın, güne 2 bin 752 dolar civarında başladı.



Gram altın, 3 bin 156 Türk Lirası'ndan fiyatlandı. Çeyrek altın ise 5 bin 179 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi planlarına ilişkin belirsizlik ve potansiyel ticaret savaşlarına ilişkin korkular güvenli liman varlıklara talebi artırıyor.



Trump, Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulamayı düşündüğünü yineledi.



Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararını 29 Ocak'ta açıklayacak. Trump'ın politikalarının enflasyonist etkilere yol açabileceği endişesiyle faiz oranlarının sabit tutulması bekleniyor.