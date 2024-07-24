Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 24 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak kritik veriler öncesi yükseliş kaydetti.



Ons altın yüzde 0,31 yükselişle 2.417 dolardan işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansından etkilendi.



Gram altın, 2.552 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.193 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin zamanı üzerinde etkili olabilecek ekonomik verileri bekliyorlar.



Perşembe günü ABD'de ikinci çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Cuma günü ise Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi belli olacak.



Piyasalar yılın ikinci yarısı için iki faiz indirimi fiyatlıyor. Bu fiyatlama dolar üzerinde baskı yaratmaya başlasa da ABD'deki başkanık seçimlerine ilişkin belirsizlik doların fazla kayıp vermesini engelliyor.



Fed'in eylülde yüzde 95 ihtimalle faiz indirimine gideceği ve bu yıl 62 baz puan indirim gerçekleştireceği tahmin ediliyor.



ABD'li teknoloji devleri Tesla ve Alphabet'in bilançoları zayıf geldi.



Tesla'nın beş yılı aşkın sürenin en düşük kâr marjını açıkladı. Otomobil devinin net kârı, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 düştü.



Alphabet'in geliri ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14, net kârı yüzde 28,6 artış kaydetti.