Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 25 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Piyasalarda Noel tatili nedeniyle işlem hacimleri düşük seyrederken, altında denge arayışı sürdü.



Ons altın, ilk işlemlerde 2 bin 217 dolar cibarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2 bin 975 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 857 liradan fiyatlandı.



Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın gelecek yıl faiz oranı indirimlerinin daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceği ihtimalini değerlendirdi.



Ayrıca Trump yönetiminin politikaları ile artan belirsizlik, tüketici güveninde beklenmedik gerileme getirdi.



Öte yandan Dünya Altın Konseyi, güçlü merkez bankası talebinin altının güvenli liman statüsünü pekiştirdiğini açıkladı.



Merkez bankası alımları, jeopolitik gerilimler ve büyük bankaların faiz indirimlerinin etkisiyle değerli metal bu yıl yüzde 27 artış kaydetti.



Böylece sarı metal, 2010'dan bu yana en iyi yıllık performansına hazırlanıyor.

