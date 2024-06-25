Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 25 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası tutumuna ilişkin ipucu verebilecek enflasyon verileri öncesi düşüş kaydetti.



Ons altın, güne yüzde 0,38 düşüşle 2.326 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.



Gram altın, 2.463 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4.0236 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Piyasalar, ABD'de cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini izleyecek.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksindeki yıllık büyümenin mayıs ayında yüzde 2,6 ile üç yılı aşkın sürenin en düşük seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.



Verinin düşük gelmesi piyasaların Fed'in eylül ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimine gideceği yönünde beklentilerini güçlendirebilir.



Yatırımcılar, eylül ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 65 olarak fiyatlarken, bu yıl için iki faiz indimi bekleniyor.



Diğer taraftan ABD'de başkanlık seçimleri ile ilgili perşembe günü yapılacak ilk münazarayı, Fransa'da ise hafta sonu gerçekleşecek erken seçimlerin ilk turunu izleyecek olan yatırımcılar, politik değişimlerin pozisyonlarını nasıl etkileyeceği konusunda temkinli kalmayı sürdürdü.