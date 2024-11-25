Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 25 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe sert değer kaybetti.



Ons altın, yüzde 1,63 düşüşle 2.672 dolar civarında işlem gördü.



Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı artan güvenli liman talebinin etkisiyle altın fiyatları, geçen hafta yüzde 6'lık yükseliş yaşadı.



Analistler, altının yeni haftaya teknik bir çekilme ile başladığını belirtti.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.968 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.864 liradan fiyatlandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı yeni bir füze kullanabileceklerini açıkladı.



Ayrıca değerli metal, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ABD Hazinesi'nin başına hedge fonu yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdiğini açıklamasının ardından zayıflayan dolardan da destek aldı.



Bessent'in gümrük tarifeleri konusunda daha ölçülü bir yaklaşımdan yana olduğu ve agresif ticaret politikalarına ilişkin endişeleri hafifleteceği düşünülüyor.



Yatırımcılar, Fed kasım ayı toplantı tutanakları ile ABD kişisel tüketim harcamaları ile diğer önemli ekonomik göstergelerini yakından analiz edecek.