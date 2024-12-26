Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 26 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Noel tatili nedeniyle düşük seyreden işlem hacimlerine rağmen yükseliş kaydetti.



Ons altın, güne yüzde 0,36 artışla 2 bin 626 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2 bin 979 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 857 liradan fiyatlandı.



Piyasalar Donald Trump döneminin resmen başlamasına odaklanmış durumda. ABD'de seçilmiş başkan Trump, 20 Ocak itibarıyla göreve başlayacak.



Trump yönetiminin uygulayacağı tarife düzenlemelerinin altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.



Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına dair izleyeceği yol haritası da yakından izleniyor.



Jeopolitik tarafta ise Hamas ve İsrail, ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydettiğini açıklamasına rağmen anlaşmaya varamadı.