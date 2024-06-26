Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 26 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin ipucu verebilecek olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi öncesi düşüş kaydetti.



Ons altın, bugün yüzde 0,89 düşüşle 2.299 dolara kadar geriledi.



Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.



Gram altın, 2.425 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4.046 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Piyasalar, ABD'de cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini izleyecek.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksindeki yıllık büyümenin mayıs ayında yüzde 2,6 ile üç yılı aşkın sürenin en düşük seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.



FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI



Fed yetkililerinden gelen sıkılaştırma yanlısı açıklamaların ardından risk iştahı azaldı. Yetkililer faiz indirimleri konusunda sabırlı olma çağrısında bulundu.



Fed yetkilisi Lisa Cook, ekonomi performansının beklentilerini karşılaması durumunda merkez bankasının faiz indirimi yolunda olduğunu söyledi ancak Fed'in ne zaman adım atabileceğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.



Piyasalar, bu yıl için 47 baz puan faiz indirimi fiyatlarken, eylül ayında faiz indirimine gidilmesine yüzde 66 olasılık veriliyor.