Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 26 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Ortadoğu'da azalan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükseldi.



Ons altın, bugün yüzde 0,36 artışla 2.634 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.933 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.806 liradan fiyatlandı.



ABD medyasına göre İsrail ile Lübnan, akeşkes anlaşmasının şartları üzerinde anlaşmaya vardı. Ateşkesin yakın zamanda ilan edilebileceği iddia edildi.



Değerli metal, Trump'ın 3 ülkeye yönelik açııkladığı tarife planlarının ardından yükselen doların da baskısı altında kaldı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25'lik tarife uygulayacağını açıkladı. Trump, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi getirceğini duyurdu.

Moskova Borsası ise Rusya-Ukrayna arasında artan gerginlik nedeniyle son 18 ayın en düşük seviyesine indi. Dolar/ruble paritesi 105 seviyesine yaklaştı.



Yatırımcılar, para politikasının yönü hakkında bilgi edinebilmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayı toplantı tutanaklarına odaklandı.