Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 26 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin ipucu verebilecek PCE verisi öncesinde artmasına rağmen haftayı ekside kapamaya hazırlanıyor.



2.379 dolara kadar yükselen ons altın bu sabah, 2.368 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 4.110 liradan satılıyor.



Gram altın fiyatı ise, hem ons altın hem de dolar/TL'deki yükselişle primli seyrediyor. Gram altın şu sıralarda ise, yüzde 0,64 kazançla 2.520 liradan alıcı buluyor.