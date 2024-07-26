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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 26 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 26 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

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Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin ipucu verebilecek PCE verisi öncesinde artmasına rağmen haftayı ekside kapamaya hazırlanıyor.

2.379 dolara kadar yükselen bu sabah, 2.368 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 4.110 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı ise, hem ons altın hem de dolar/TL'deki yükselişle primli seyrediyor. Gram altın şu sıralarda ise, yüzde 0,64 kazançla 2.520 liradan alıcı buluyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

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