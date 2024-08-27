Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 27 Ağustos 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD'de gelecek ay beklenen faiz indirimleri ve Ortadoğu'daki krize ilişkin süren endişelerin etkisiyle sınırlı düşüş kaydetti. Ons altın, güne yüzde 0,4 düşüşle 2.507 dolar civarında başladı. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti. Gram altın, 2.753 Türk Lirası ile rekor kırdı. Çeyrek altın da 4.516 Türk Lirası'nın üzerinde işlem gördü.

İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah'ın pazar günü karşılıklı saldırılarda bulunmasının ardından yatırımcılar jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman arayışına girdi.



Libya'nın doğusundaki hükümetin tüm petrol sahalarını kapatarak üretim ve ihracatı askıya aldığını açıklaması da ham petrol fiyatlarına destek sağladı.



Nvidia'nın yarın açıklayacağı bilanço öncesinde yatırımcıların endişeli bekleyişi sürüyor. Çip üreticisinin yüksek beklentilerin biraz bile altında kalması yatırımcıların yapay zeka destekli borsa yükselişlerine olan güvenini sarsabileceği belirtiliyor.



Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak olan ve Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD kişisel tüketim harcamaları endeksine ve gelecek hafta açıklanacak olan ağustos tarım dışı istihdam verisine odaklanacak.



Piyasalar, Fed'in gelecek ay 25 baz büyüklüğünde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakarken, gelecek üç para politikası toplantısında 100 baz puan büyüklüğünde indirim bekliyor.