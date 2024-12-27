Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 27 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe yatay başladı.



Ons altın, bugün yüzde 0,1 artışla 2 bin 635 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2 bin 988 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 875 liradan fiyatlandı.



Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam etti.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.



Yatırımcılar, yeni Trump yönetimi altında ABD ekonomisine ilişkin sinyalleri beklemeye devam etti.



Son gelen ılımlı ABD enflasyon göstergeleri gelecek yıl daha fazla indirimin mümkün olabileceğine işaret etti.



Sarı metal fiyatları, Rusya-Ukrayna çatışması ile Ortadoğu'daki gerilimlerden de destek bulmayı sürdürdü.