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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 27 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Haziran altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 27 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, ABD büyüme verileri sonrası yükselişe geçti. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin ipucu verebilecek olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisine odaklandı.

Ons altın, bugün yüzde 1,1 artışla 2.324 dolara yükseldi.

Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2.455 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4.043 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

ABD BÜYÜME VERİSİ AÇIKLANDI

ABD ekonomisi, ilk çeyrekte enflasyondaki düşüşün etkisiyle yüzde 1,4 büyüdü. Buna göre 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi. Mayıs ayında büyüme tahmini yüzde 1,3 olarak açıklanmıştı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Haziran ile biten haftada 233 bin ile beklentilerin altında kaldı.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ TAKİP EDİLECEK

Piyasalar, ABD'de cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini izleyecek.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE verisindeki yıllık büyümenin mayıs ayında yüzde 2,6 ile üç yılı aşkın sürenin en düşük seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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