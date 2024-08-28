Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 28 Ağustos 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Ons altın, güne yüzde 0,62 düşüşle 2.509 dolar civarında işlem gördü. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti. Gram altın, 2.743 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.505 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay gerçekleştirmesi beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin bilgi edinmek için bu hafta açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisine odaklandı.

Piyasalar, Fed'in gelecek ay 25 baz büyüklüğünde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakarken, gelecek üç para politikası toplantısında 100 baz puan büyüklüğünde indirim bekliyor.



Ayrıca risk iştahının seyri açısından Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosu izlenecek. Nvidia'nın piyasa değeri son aylarda yapay zekanın arkasındaki bilgi işlem donanımı üzerindeki hakimiyeti sayesinde yükseldi. Şirketin hisse fiyatı 2019'dan bu yana yaklaşık yüzde 3000 artarken 3,2 trilyon dolar büyüklüğündeki piyasa değeri ile tüm piyasayı etkiler hale geldi.



Petrol, Çin'de talebe ilişkin endişelerin yeniden gündeme gelmesinin ardından Ortadoğu'daki gerilime bağlı olarak son dönemde kaydettiği kazanımları kısmen geri verdi. Brent ham petrolü varil başına 80 doların hemen altında işlem gördü.



Dolar endeksi, başlıca para birimleri karşısında bir yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine yakın seyretti.