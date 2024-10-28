Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 28 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde doların değerini korumasıyla geiledi.



Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında izleyeceği yola ilişkin yeni ipuçları edinmek için ekonomik verilere odaklandı.



Ons altın, haftaya yüzde 0,41 düşüşle 2.737 dolar civarında başladı.



ABD altın vadeli işlemleri <GCv1> %0.3 düşüşle 2,745.5 dolara geriledi.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3.020 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.822 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Ortadoğu'da devam eden yüksek gerilim altın fiyatlarındaki kayıpları sınırladı.



İsrail, haftasonu İran'a misilleme saldırı düzenledi. Saldırılarda Tahran yakınındaki füze fabrikaları ve başka tesisler hedef alınırken, enerji arzında aksaklıklar ortaya çıktı.



İsrail-İran geriliminin ardından petrol fiyatları yüzde 4,2 düşüşle 72 dolara geriledi.



Dolar, ABD ekonomisinin güçlü olduğuna yönelik işaretler ve Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanabileceği beklentileriyle iki buçuk yılın en büyük aylık yükselişini kaydetti.



Piyasalar, Fed'in kasımdaki para politikası toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 95 olarak fiyatlıyor. Bir ay önce yüzde 50 olasılıkla 50 baz puan faiz indirimi fiyatlanıyordu.

