Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 28 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Güne düşüşle başlayan altın fiyatları, ABD tatili nedeniyle oluşan zayıf işlem hacminin etkisiyle toparlandı.



Ons altın, yüzde 0,27 artışla 2.635 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.941 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.814 liradan fiyatlandı.



ABD'den gelen ekonomik veriler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi konudundaki temkinli duruşunu güçlendirdi.



Fed'in para politikası patikası için yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ekimde aylık yüzde 0,3 artış kaydetti.



Çekirdek PCE yıllık bazda yüzde 2,8 arttı, beklenti de yüzde 2,8 artış yönündeydi. Veri, nisan ayından bu yana en yüksek artış olarak kayda geçti.



ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile tahminlere paralel büyüdü. Veriler, ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.



Jeopolitik cephede ise Ortadoğu ile Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler yakından takip edildi.



İsrail ve Hizbullah arasındaki son ateşkes anlaşması değerli metalin güvenlik cazibesini bir miktar azalttı.



Rusya-Ukrayna savaşında yeni aşamaya geçildi. Rusya, Ukrayna'yı Oreşnik isimli son teknoloji bir füzeyle vurdu. Ukrayna'ya karşı ilk kez kullanılan silahın nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.