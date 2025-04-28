Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 28 Nisan 2025 altın kuru fiyatları

Cuma günü, değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4 bin 101 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 4 bin 67 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 950 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 291 dolar seviyelerinde işlem görüyor.