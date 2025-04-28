Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 28 Nisan 2025 altın kuru fiyatları

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe değer kaybederek başlamasının ardından 4 bin 67 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 28 Nisan 2025 altın kuru fiyatları

Cuma günü, değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4 bin 101 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 4 bin 67 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 950 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 291 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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