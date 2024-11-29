Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 29 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Altın, ABD dolarındaki düşüş ve artan jeopolitik gerilimlerin desteğiyle değer kazandı.



Ons altın, yüzde 0,85 yükselişle 2.660 dolara yükseldi.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.968 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.846 liradan fiyatlandı.



Rus ordusu önceki gece Ukrayna’daki 10 bölgeye geniş çaplı hava saldırısı düzenledi ve ülkenin enerji altyapısını hedef aldı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının Ukrayna’nın Rus topraklarını Batı menşeili ATACMS füzeleriyle vurmasına misilleme olduğunu söyledi.



Öte yandan Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası görünümüne ilişkin ek bilgiler için ABD verilerine odaklandı.



Son veriler ABD ekonomisinin güçlü duruşuna işaret ederken, Fed'in gelecek yıl faiz indirimleri konusunda temkinli bir yaklaşım benimseyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.