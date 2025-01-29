Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 29 Ocak 2025 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, kritik faiz gününe yatay başladı.



Piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed'in faiz kararı bugün sat 22.00'de belli olacak.



Ons altın günün ilk işlemlerinde 2 bin 765 dolar civarında el değiştirdi.



Gram altın, 3 bin 175 Türk Lirası'ndan fiyatlandı. Çeyrek altın, 5 bin 210 Türk Lirası'ndan işlem gördü.



Piyasalarda Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, gözler Fed başkanı Powell'ın açıklamalarında olacak.



Fed'in ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrısına nasıl vereceği dikkatle izlenecek.



Öte yandan ABD'nin uygulayacağı gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlik sürüyor.



Trump, yerli üretimi artırmak için ithal bilgisayar çipleri, ilaçlar ve çeliğe gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.



Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, salı günü yaptığı açıklamada, Trump'ın 1 Şubat'tan itibaren Kanada, Meksika ve Çin'e yeni gümrük vergileri getirmeyi düşündüğünü doğruladı.