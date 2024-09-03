Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 3 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında etkili olacak ekonomik veriler öncesinde geriledi.



Ons altın, güne 0,19 düşüşle 2.494 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, güne 2.724 Türk Lirası civarında başladı. Çeyrek altın, 4.450 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.

ABD'de tahminlerden güçlü artan tüketim harcamaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gitmesi olasılığını düşürdü.



Bugün açıklanacak ABD ISM imalat endeksi verisi ile cuma günü belli olacak tarım dışı istihdam verisi Fed'in faiz kararı için kritik önem taşıyor.



Analistler, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamın 160 bin artış kaydedeceğini, işsizliğin ise yüzde 4,2'ye gerileyeceğini bekliyorlar.

