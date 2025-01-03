Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 3 Ocak 2025 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yeni yılın ilk haftasında pozitif seyretti.



Ons altın, bugün 2 bin 660 doların üzerini görerek 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3 bin 27 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 949 liradan fiyatlandı.



Altın fiyatları, güvenli liman talebi ve merkez bankası alımlarının devam edeceği beklentileriyle yükseldi.



Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımları ve Donald Trump'ın yürüteceği politikalara dair ipuçlarını takip ediyor.



Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava aracı saldırısı düzenlemesi ve İsrail'in Gazze'de bir mahalleyi hedef alması altın fiyatlarını destekledi.



Dünya Altın Konseyi, büyük merkez bankalarının önümüzdeki 12 ay içinde daha fazla altın satın alacağını öne sürdü.



Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğu belirtiliyor.

