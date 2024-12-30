Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 30 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Altının ons fiyatı yeni haftaya sınırlı bir yükselişle 2 bin 622 dolardan başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2 bin 975 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 849 liradan fiyatlandı.



Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası ile başkan seçilen Donald Trump'ın gümrük vergisi politikasına dair beklentiler etkili oldu.



Trump'ın izleyeceği politikaların olası enflasyonist etkileri güvenli liman varlıklardan olan altında satış baskısı sınırlı kaldı.



Rusya-Ukrayna savaşı ile Ortadoğu'daki gerginlikler de altın fiyatlarını destekledi.



Değerli metal, bu yıl şimdiye kadar yüzde 27'nin üzerinde yükselişle 2010'dan bu yana en iyi performansını sergiledi.