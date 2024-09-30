Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 30 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yeni haftada zirve takibini sürdürdü.



Ons altın, bugün yüzde 1 düşüşle 2.653 dolardan alıcı buldu. Geçen hafta ons altın, 2.685 dolar ile tarihi zirvesi görülmüştü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 2.894 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.732 Türk Lirası seviyesinde el değişti.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayında da büyük bir faiz indirimi yapacağı beklentisi güçlendi. Faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını desteklerken, ons altın sekiz yılın en iyi çeyrek dönemini kaydetmeye hazırlandı.



Analistlere göre Çin'in ekonomik büyümeyi desteklemek için aldığı önlemler altına yaradı. Ortadoğu'da artan gerilim de güvenli liman varlıklara talebi artırdı.



Bu hafta gözler ABD istihdam verilerinde olacak. İstihdam verilerinin Fed'in jumbo faiz indirimi yapıp yapmayacağına konusunda belirleyici olması bekleniyor.



Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere banka yetkililerinin açıklamaları yakından izlenecek.

