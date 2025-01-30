Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 30 Ocak 2025 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası güne yatay seyirle başladı.



Ons altın, günün ilk işlemlerinde 2 bin 760 dolar civarında işlem gördü.



Gram altın, 3 bin 177 Türk Lirasından el değiştirdi. Çeyrek altın ise 5 bin 198 Türk Lirası'ndan fiyatlandı.



Fed, politika faizi yüzde 4,25-yüzde 4,5 seviyesinde sabit tuttu.



Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam verilerinin, faizleri indirmenin uygun olacağını gösterene kadar yeni bir indirim konusunda acele etmeyeceklerini söyledi.



ABD Başkanı Trump, faiz kararı nedeniyle Powell'ı hedef aldı. Trump, "Enflasyonu durdurmaktan fazlasını yapacağım. Ülkemizi mali ve diğer açılardan tekrar güçlendireceğim." dedi.



Fed üyeleri, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini yineledi ve yüzde 2 hedefine doğru ilerleme referansını metinden çıkarttı.