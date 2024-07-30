Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 30 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi yükseliş kaydett.

Yatırımcılar, Fed'in yarın sona erecek para politikası toplantısında faiz indirimlerinin tarihine ilişkin ipucu arayacak.



Ons altın, bugün yüzde 0,34 artışla 2.392 dolar seviyesine yükseldi.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel işlem gördü.



Gram altın, 2.544 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.158 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde dönemsel bazda yüzde 0,1 daraldı. Fransa'da ise büyüme yüzde 0,3 ile beklentileri aştı.



Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının altın alımlarının yılın ilk yarısında 483 ton ile rekor seviyeye çıktığını bildirdi.



Fed, faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalar Fed'den yarın için faiz indirimine ihtimal vermiyor.



İlk faiz indirimi eylül ayında 25 baz puan ile fiyatlanıyor. Fed yetkililerinden ise gevşeme yanlısı açıklamalar bekleniyor.