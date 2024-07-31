Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 31 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD'de faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi ve Ortadoğu'da artan jeopolitik geriliimin etkisiyle yükselişe geçti.



Ons altın, bugün yüzde 0,47 yükselişle 2.420 dolar civarında seyretti.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel işlem gördü.



Gram altın, 2.579Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.222 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikast ile öldürüldü. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı. Suikastın arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor.



Öte yandan bugün merkez bankaları, yatırımcı iştahı üzerinde belirleyici olacak. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması ancak faiz indirimlerinin yolda olduğuna işaret etmesi bekleniyor.



Piyasalar, Fed'in eylülde faizleri 25 baz puan indirmesini tam fiyatlarken, bu yıl yaklaşık 68 baz puan faiz indirimi öngörülüyor.



Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasını sıkılaştırma adımları kapsamında politika faizini yüzde 0,25'e yükseltti.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 2,6 ile beklentilerin üzerinde geldi.



ABD'de özel sektör istihdamı ise temmuzda 122 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

