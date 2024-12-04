Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 4 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları güne sınırlı yükselişle başladı.



Ons altın, ilk işlemlerde 2.649 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.961 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.847 liradan fiyatlandı.



ABD'de açık iş pozisyonları beklenenden daha yüksek geldi. Bu veri, istihdam piyasasındaki direncin devam ettiğine işaret etti.



Yatırımcılar cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam raporuna odaklandı.

Para politikasının rotasına ilişkin Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar yakından izlenecek.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında 25 baz puanlık indirim olasılığı yüzde 73 ile fiyatlanıyor.



Sarı metal, Güney Kore ve Fransa'daki siyasi belirsizliklerden de destek buldu. Ortaoğu ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ise yakından takip edildi.