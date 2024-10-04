Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 4 Ekim 2024 altın kuru fiyatları
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Ekim 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...
Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
04 Ekim 2024 Cuma günü güncel altın fiyatları tablosu…
Gram altın satış fiyatı: 2.929,51 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5.058,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.147,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.664,63 dolar
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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