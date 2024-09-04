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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 4 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 4 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

fiyatları, cuma günü açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatay seyrini sürdürdü.

Ons altın, güne 2.492 dolar civarında başladı.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, 2.730 Türk Lirası civarında el değiştirdi. Çeyrek altın, 4.475 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.

Küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişeleri yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı. Dün yüzde 5 gerileyen petrol fiyatları, aralık ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Bu hafta ABD'de açık iş pozisyonları, işsizlik maaşı başvuruları ve yakından izlenen tarım dışı istihdam verisi de dahil olmak üzere bir dizi ekonomik veri açıklanacak.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) istihdam piyasasına odaklanması nedeniyle, Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bu ay beklenen faiz indiriminin 25 baz puan mı yoksa daha mı yüksek olacağını belirleyebilir.

Analistlere göre tarım dışı istihdam 160 bin artış kaydederken, işsizlik yüzde 4,2'ye gerileyecek.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

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