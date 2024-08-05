Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 5 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 618 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 4 bin 239 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 160 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı cuma düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,15 altında 2 bin 442 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda 2 bin 443 dolar seviyesinde bulunuyor.



ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara oluyor. Resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talep güçlenirken, yüzde 3,72'ye inerek 29 Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi daha sonra yüzde 3,73 seviyelerinde dengelendi. Bu gelişmelerle dolar endeksi, 102,9 seviyelerine gerildi.



Analistler, resesyon endişeleri ile jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini söyledi.



Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI