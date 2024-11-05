Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 5 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcıların seçimler ve Fed'in faiz kararı öncesinde büyük hamleler yapmaktan kaçınmasıyla dar aralıkta seyretti.



Ons altın, bugün yüzde 0,23 yükselişle 2.743 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3.026 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.840 liradan el değiştirdi.



ABD'de yatırımcılar, başkanlık seçimlerine odaklandı. Son anketler Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki yarışın başa baş gittiğini ortaya koydu.



Piyasalarda bir süredir Trump'ın kazanacağına yönelik fiyatlamalar hızlanmıştı. Olası Trump başkanlığı tahminleri genişlemeci mali politikalar ve daha yüksek gümrük vergileri yoluyla enflasyonu körükleyeceği endişelerine yol açtı.



Başkanlık seçimlerinin sonuçları açıklanmaya başladığında belirleyici eyaletler olan Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Wisconsin ve Nevada yakından izlenecek.



Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin günler alabileceği ifade edilirken, Trump seçimi kaybetmesi durumunda 2020'de yaptığı gibi sonuçlara itiraz edeceğini söylemişti.



ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini perşembe günü açıklayacak. Fed'in faizi 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.